شاهد بالفيديو.. أسطورة كرة القدم المصرية يعترف: أسوأ هدف تلقيته في حياتي كان في مباراة المريخ السوداني





استضافت الإعلامية المصرية أسما إبرهيم وعبر برنامجها “حبر سري” الذي يذاع على فضائية القاهرة والناس أحد أساطير كرة القدم المصرية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد وجهت الإعلامية سؤال مباشرا لضيفها حارس المرمى المصري الشهير عصام الحضري عن أسوأ هدف استقبله.

الحضري الذي لعب لعملاقي مصر الأهلي والزمالك ونادي المريخ السوداني في إحدى فتراته كشف عن أسوأ هدف تعرض به في مسيرته الطويلة.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين فقد اعتبر السد العالي أن هدف فريق ليوبارد الكنغولي في شباكه عندما كان يحرس مرمى المريخ هو الأسؤا في مسيرته نتيجة خطأ منه في خواتيم المباراة.

الجدير بالذكر أن المباراة كانت في نصف نهائي الكونفدرالية وكانت وقتها النتيجة تعادلية بهدف لكل فريق قبل أن يسجل الفريق الكنغولي الهدف القاتل نتيجة خطأ الحضري لتنتهي المباراة بفوز ليوبارد بهدفين لهدف ويتعادل في أم درمان ليصعد للمباراة النهائية ويحقق اللقب في تلك النسخة

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين