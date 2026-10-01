غوارديولا يوجه رسالة لمانشستر سيتي بعد إدانته بارتكاب مخالفات مالية

وجه المدرب الإسباني بيب غوارديولا رسالة دعم لناديه السابق مانشستر سيتي، عقب القرار الصادر من رابطة الدوري الإنجليزي بإدانة النادي بارتكاب مخالفات مالية جسيمة امتدت لتسعة مواسم.

ونشر غوارديولا، الذي قاد سيتي لتحقيق 6 ألقاب في الدوري الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا التاريخي خلال فترة تدريبه التي امتدت لعشر سنوات (2016-2026)، رسالة عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” قال فيها: “أريد أن يعرف المشجعون أنني هنا، أكثر من أي وقت مضى”.

وأضاف المدرب الإسباني الذي رحل عن الفريق مع نهاية الموسم الماضي ليخلفه الإيطالي إنزو ماريسكا: “أنا أقف، كما كنت دائما وكما سأظل دائما، خلف فريقي، ومالك النادي، ورئيس مجلس الإدارة، وفيران سوريانو (الرئيس التنفيذي)، واللاعبين، والجهاز الفني، وإنزو ماريسكا، وأنتم جماهيرنا الفريدة.. دعوني أكون واضحا: سنتجاوز هذا الأمر معا”.

وجاءت رسالة غوارديولا عقب إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ثبوت إدانة مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات مالية جسيمة بين عامي 2009 و2018.

ووفقا للجنة التحقيق المستقلة، أثبتت التحقيقات إبرام النادي عقودا صورية مع رعاية تجاريين لتضخيم الإيرادات بشكل مصطنع وتضليل السلطات الرياضية بشأن وضعه المالي الحقيقي للالتفاف على قواعد اللعب المالي النظيف المعتمدة محليا وأوروبيا، إلى جانب إدانة النادي بعدم التعاون مع تحقيقات الرابطة.

المصدر: RT