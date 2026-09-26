محمد صلاح يتسبب في أزمة داخل طرابزون سبور.. والنادي يتحرك قانونيًا

أعلن نادي طرابزون سبور التركي اتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات تعمل على إنتاج منتجات تحمل اسم مهاجم الفريق محمد صلاح وصورته، إلى جانب جهات تستخدم صور اللاعب في إعلانات وحملات تجارية دون الحصول على تصريح.

وقال النادي، في بيان رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن انتقال صلاح إلى صفوفه أثار حماسًا كبيرًا داخل الأوساط الرياضية وخارج تركيا، مشيرًا إلى رصد شروع بعض الشركات، عقب الصفقة، في تنفيذ إعلانات وحملات تجارية باستخدام اسم اللاعب وصورته وقميص طرابزون سبور.

وأكد النادي أن ارتداء محمد صلاح قميص طرابزون سبور لا يمنح أي طرف ثالث الحق في استخدام اسمه أو صوره لأغراض تجارية.

وأوضح أن استخدام صور صلاح للترويج للمنتجات والخدمات، أو الإيحاء بوجود تعاون تجاري أو تأييد من اللاعب، فضلًا عن تحقيق مكاسب تجارية بالاستفادة من القيمة التسويقية لعلامة طرابزون سبور وصورتها، يُعد أمرًا غير مقبول قانونيًا.

وأشار النادي إلى أنه بدأ توثيق الإعلانات والاستخدامات التجارية التي تنتهك حقوق صلاح والنادي، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية اللازمة بحق المخالفين.

الشرق القطرية