“بدوا مثل عمال تنظيف المداخن”.. قصة أول مباراة كرة قدم في روسيا

تُعتبر مباراة كرة القدم التي أقيمت في سان بطرسبرغ في 24 سبتمبر 1893على نطاق واسع، أول مباراة كرة قدم موثقة في التاريخ الروسي.

رغم أن هذه المباراة لم تكن رسمية ولم تندرج ضمن دوري تنافسي منظم، فإن تفاصيلها تظل مثيرة للاهتمام، لأنها توثق اللحظة التي بدأت فيها هذه الرياضة الجديدة تتسلل إلى روسيا وتجد لها مكانا في وعي الجمهور والممارسين على حد سواء.

تحظى كرة القدم اليوم بشعبية جماهيرية هائلة ودعم واسع يصعب معه تخيل زمن كانت فيه هذه اللعبة منبوذة أو غير مرغوب فيها في كثير من القارات.

تلك المباراة الأولى، التي احتضنتها مدينة سان بطرسبرغ وتحديدا في ميدان سباق الخيل “سيميونوفسكي”، المعروف حاليا باسم “بيونيرسكايا”، كانت خطوة أولى متواضعة نحو هذا التحول الكبير.

جرت المباراة الروسية الأولى في كرة القدم بين فريق “سبورت” ومجموعة من الرياضيين، وذلك خلال الاستراحة بين سباقات الدراجات الهوائية في مضمار “سيميونوفسكي”، الذي تحول حينها إلى ميدان لهذا النوع من الرياضة.

كانت رياضة ركوب الدراجات في أواخر القرن التاسع عشر أكثر شعبية من كرة القدم، بل كانت تفوقها شعبيةً بأضعاف مضاعفة. في تلك الحقبة، كانت روسيا تضم نحو أربعين فريقا عريقا لسباق الدراجات، في حين لم يكن هناك ناد واحد لكرة القدم. لم يكن عامة الناس يعرفون الكثير عن كرة القدم، بينما كانت رياضة الدراجات تحظى بحب وإعجاب كبيرين. لذلك، وفي استراحة بين السباقات، قرر المنظمون تسلية الجمهور، فأعلنوا عن إقامة مباراة “غريبة” لكرة القدم.

ضم الفريقان مزيجا من المغتربين البريطانيين العاملين في سان بطرسبرغ ورياضيين محليين، كان بينهم سباحون وعدّاؤون وراكبو دراجات. جرى تشكيل الفريقين المتنافسين مباشرة قبيل بدء المباراة، من دون استعداد طويل أو ترتيبات مسبقة.

وصفت صحيفة “بيتربورغسكي ليستوك” هذا الحدث غير المألوف قائلة: “كان الرياضيون، الذين ارتدوا ملابس بيضاء، يندفعون بقوة وسط الوحل أثناء الركض، وسرعان ما بدت هيئتهم وكأنهم عمال تنظيف مداخن. تعالت ضحكات الجمهور دون انقطاع طوال فترة المباراة”.

كان الملعب مغطى بالوحل، ومع ذلك تنافس الرياضيون بملابس بيضاء. حاول المشاركون توجيه الكرة نحو مرمى الخصم عن طريق ركلها أو ضربها بالرأس، ولكن دون استخدام الأيدي مطلقا. شارك في المباراة حوالي عشرين شخصا، حيث سُجلت أسماؤهم قبيل بدء اللعبة مباشرة من بين الحاضرين في المهرجان الرياضي. في ذلك الوقت، لم تكن هناك لوائح صارمة لكرة القدم، وكانت اللعبة تتسم بطابع فوضوي.

اعتبر الجمهور وقتها هذه المباراة في “كرة القدم” مزحة أكثر من كونها رياضة جادة، رغم أنهم تقبّلوها بروح طيبة. مع ذلك، عندما قرر منظمو سباق للدراجات الهوائية تكرار فقرة كرة القدم تلك خلال فترة الاستراحة بعد أسبوع، كان رد فعل الحشود أكثر انتقادا بكثير. تصادف أن تأخر وصول الدراجين، ما دفع المنظمين إلى إرسال لاعبي كرة القدم إلى الميدان، ليس خلال الاستراحة، بل كبديل للدراجين. كان رد فعل الجمهور سلبيا، إذ أطلقوا صيحات الاستهجان، وطالبوا بعودة راكبي الدراجات، وصاحوا في وجوه لاعبي كرة القدم طالبين منهم التوقف.

مع ذلك، تظل هذه المباراة حدثا مهما في تاريخ كرة القدم الروسية، رغم أن أول مباراة رسمية لكرة القدم في روسيا أقيمت في وقت لاحق، وتحديدا في عام 1897. هي لا تمثل فقط بداية موثقة لظهور اللعبة في البلاد، بل تكشف أيضا عن الطريقة التي تعامل بها الروس مع رياضة جديدة، واختلط فيها الفضول بالسخرية، والتجربة بالفوضى، قبل أن تتحول كرة القدم لاحقا إلى واحدة من أكثر الألعاب شعبية وتأثيرا في روسيا وسائر العالم.

المصدر: RT