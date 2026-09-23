منتخب السويس بتروجت يواجه البنك الأهلي اليوم الأربعاء وديًا استعدادًا للدوري

يواجه فريق منتخب السويس بتروجت، بقيادة سيد عيد المدير الفني، نظيره البنك الأهلي وديًا اليوم الأربعاء، ضمن برنامج الفريق خلال فترة التوقف الدولي، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.

وحدد منتخب السويس بتروجت 5 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث عاد الفريق إلى التدريبات عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون بسبب توقف مباريات الدوري.

مباريات بتروجت الودية

ويخوض منتخب السويس بتروجت أولى مبارياته الودية أمام البنك الأهلي اليوم الأربعاء، على أن يواجه مودرن سبورت غدًا الخميس، ثم الهلال الليبي يوم الاثنين المقبل.

ويستكمل الفريق برنامج مبارياته الودية بمواجهة القناة يوم الجمعة 2 أكتوبر، ثم يختتم مواجهاته أمام الشرقية إنبي يوم الاثنين 5 أكتوبر، وتقام جميع المباريات على استاد بتروسبورت في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويستعد منتخب السويس بتروجت لمواجهة وادي دجلة يوم 13 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل منتخب السويس بتروجت المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.

اليوم السابع