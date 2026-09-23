معتمد جمال يمنح لاعبى الزمالك تعليمات جديدة قبل اسئناف المنافسات محليا وقاريا

وجه معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى لاعبي الفريق بضرورة تجنب الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباريات الماضية على المستويين المحلي والأفريقي، مع التأكيد على أهمية الالتزام باللعب الجماعي خلال الفترة المقبلة.

جمال يطلب من اللاعبين رفع معدلات التركيز

وطالب المدير الفني لاعبي الزمالك ببذل أقصى جهد خلال التدريبات، والعمل على رفع معدلات التركيز والاستعداد بقوة للمباريات المقبلة، خاصة مع اقتراب عودة المنافسات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة أمام زد في بطولة كأس عاصمة مصر، قبل أن يلتقي الأهلي في مباراة القمة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

تصحيح الاخطاء خلال التوقف الدولى

وشدد معتمد جمال على أهمية تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الفترة الحالية، وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، في ظل رغبة الفريق في مواصلة المنافسة على صدارة جدول الدوري.

وأكد المدير الفني للاعبيه أن فقدان أي نقاط خلال المباريات المقبلة قد يؤثر على موقف الفريق في جدول الترتيب، خاصة في ظل تقارب النقاط بين فرق المربع الذهبي، وهو ما يتطلب أعلى درجات التركيز والالتزام لتحقيق أهداف الفريق.

اليوم السابع