مفاجأة.. بنزيما ورياض محرز يدخلان حسابات فريق واحد

لا يزال الغموض يلف مستقبل اللاعبين الجزائري رياض محرز والفرنسي كريم بنزيما، بعد رحيلهما عن صفوف نادييهما كل من الهلال والأهلي السعوديين بالترتيب.

وكان نادي الهلال قد أعلن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رحيل مهاجمه كريم بنزيما، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي في 30 أغسطس 2026.

كما غادر رياض محرز نادي الأهلي عقب نهاية الموسم الماضي، بعدما أعلن النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب في يوليو 2026، ليسدل بذلك الستار على مسيرته مع الفريق التي امتدت لثلاثة مواسم.

وأفادا تقارير صحفية بأن الثنائي رياض محرز وكريم بنزيما، بعد أن أصبحا متاحين للتعاقد معهما في سوق الانتقالات بشكل حر، في حسابات نادي خيتافي الإسباني لكرة القدم، للتعاقد مع أحدهما خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وتحرك نادي خيتافي الإسباني نحو “الصفقات الحرة”، بحثا عن صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق، في ظل المعاناة التي ظهرت على قائمته خلال الجولات السبع الأولى من منافسات الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة “AS” الإسبانية بأن إدارة خيتافي استغلت فترة التوقف الدولي الحالية لدراسة عدد من الخيارات المتاحة دون عقود، بهدف توسيع قائمة الفريق وتعويض النقص الناتج عن الإصابات والايقافات والإجهاد العضلي الذي ضرب عددا من اللاعبين.

وضمت قائمة اللاعبين الأحرار أسماء بارزة، من بينها الإنجليزي جادون سانشو، ورياض محرز، وكريم بنزيما، والإسباني داني كارفخال، والبرتغالي رافائيل غيريرو، إلى جانب المالي عبدالله دوكوري.

روسيا اليوم