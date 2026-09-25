تصفيات أمم إفريقيا: السودان يصعق إثيوبيا.. والسنغال تعود بالتعادل

حقق منتخب السودان فوزًا قاتلًا على ضيفه الإثيوبي، عن طريق لاعبه محمد عيسى الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة 86 من المواجهة التي أقيمت في جوبا، عاصمة جنوب السودان.

وبهذا الفوز، رفع صقور الجديان رصيدهم إلى 3 نقاط، في صدارة المجموعة العاشرة، أمام السنغال وموزمبيق بنقطة لكل منهما، ثم إثيوبيا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وتعادل منتخب السنغال مع مضيفه الموزمبيقي (1-1)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة، في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وتقدمت السنغال عن طريق مهاجمها نيكولاس جاكسون، في الدقيقة 32، قبل أن تدرك موزمبيق التعادل بواسطة جيني كاتامو، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.