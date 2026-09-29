11 عاما فقط.. فتاة تحطم الرقم القياسي لأصغر أستاذة كبيرة في الشطرنج

دخلت البريطانية بودهانا سيفاناندان التاريخ بعدما أصبحت بعمر 11 عاما أصغر لاعبة شطرنج في التاريخ تحصل على لقب الأستاذة الكبيرة للسيدات.

وحققت سيفاناندان ذات الأصول الهندية، وتحديدا من عائلة تنحدر من ولاية تاميل نادو في جنوب الهند، هذا الإنجاز خلال أولمبياد الشطرنج الـ46 في سمرقند بأوزبكستان، بعدما خاضت جميع الجولات الـ11 على الرقعة الأولى مع منتخب إنجلترا، وحصدت 8 نقاط.

وبهذا الإنجاز، حطمت اللاعبة البريطانية الرقم القياسي السابق المسجل باسم إيكاترينا لاغنو، التي حصلت على لقب الأستاذة الكبيرة للسيدات عام 2002 عن عمر 12 عاما.

وبدأت سيفاناندان ممارسة الشطرنج خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا، قبل أن تخوض أول مشاركة لها في بطولة عام 2021.

وفي عام 2023، أصبحت أصغر لاعبة في التاريخ لا تخسر أمام لاعب يحمل لقب الأستاذ الكبير في مباراة تنافسية، ثم في 2024، وهي في التاسعة من عمرها، اختيرت لتمثيل إنجلترا في أولمبياد الشطرنج الذي أقيم في بودابست، لتصبح أصغر رياضية تمثل بلادها على الساحة الدولية في أي رياضة.

ويعد لقب الأستاذة الكبيرة للسيدات أعلى ألقاب الشطرنج النسائية، ويمنح مدى الحياة من الاتحاد الدولي للشطرنج، مع احتفاظ اللاعبات بحقهن في المنافسة على لقب الأستاذ الكبير المطلق.

المصدر: RT