الفيفا يلزم الأهلي المصري بدفع مبلغ ضخم.. وعقوبة إضافية محتملة

ألزمت “غرفة أوضاع اللاعبين” بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النادي الأهلي المصري بسداد 357 ألفاً و500 يورو (نحو 386 ألفا و100 دولار) للسويسري هارالد غامبرلي، المدرب المساعد السابق للفريق الأول لكرة القدم في النادي خلال فترة تولي السويسري مارسيل كولر الإدارة الفنية للنادي، بالإضافة إلى فوائد سنوية قدرها 5% على المستحقات.

وكشفت حيثيات القرار الصادر، الخميس، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه بحسب موقع الجزيرة نت، أن غامبرلي كان يرتبط بعقد مع الأهلي يمتد حتى 30 يونيو 2026 ويحصل بموجبه على راتب سنوي صاف يبلغ 390 ألف يورو (نحو 421 ألفاً و200 دولار) بواقع 32 ألفاً و500 يورو (نحو 35 ألفاً و100 دولار) شهرياً.

وأشار القرار إلى أن النزاع بدأ بعدما قرر الأهلي إعفاء غامبرلي من مهامه اعتباراً من 26 أبريل 2025 ضمن تغييرات أجراها النادي على الجهازين الفني والإداري قبل أن يحصل المدرب السويسري على راتب أبريل بقيمة 32 ألفاً و500 يورو (نحو 35 ألفاً و100 دولار) في 7 مايو من العام نفسه.

أوضح البيان: “تمسك غامبرلي أمام فيفا بأن عقده لم يتم إنهاؤه، وأن أحد بنوده يلزم الأهلي بمواصلة دفع راتبه حال إعفائه من مهامه وإبعاده عن مقر النادي، فيما دفع الأهلي بأنه أوفى بجميع التزاماته المالية حتى آخر يوم أدى فيه المدرب عمله، وأنه لا توجد مستحقات مالية واجبة السداد بعد توقفه عن تقديم خدماته للفريق”.

ومن جانبه، أكد الأهلي في دفاعه أنه دخل في مفاوضات لإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، إلا أن تلك المفاوضات لم تسفر عن اتفاق مع غامبرلي.

ورأت “غرفة أوضاع اللاعبين” أن العقد بين الطرفين لم يتم إنهاؤه سواء بالتراضي أو من جانب واحد وبالتالي ظل سارياً، كما اعتبرت أن الأهلي استخدم حقه التعاقدي في إعفاء المدرب من مهامه، ومن ثم ظل ملتزماً بالآثار المالية المنصوص عليها في العقد.

واحتسبت الغرفة 11 راتباً مستحقاً لغامبرلي عن الفترة من مايو 2025 حتى مارس 2026 وقررت قبول دعواه جزئياً وإلزام الأهلي بسداد 357 ألفاً و500 يورو (نحو 386 ألفاً و100 دولار) صافياً بالإضافة إلى فائدة سنوية قدرها 5% على كل دفعة من تاريخ استحقاقها وحتى السداد.

ورفضت الغرفة المطالب الأخرى التي تقدم بها المدرب وشملت مبالغ متعلقة بالسكن والسيارة والسائق وتذاكر الطيران، إلى جانب مكافآت مرتبطة بالفوز بالدوري المصري والحصول على المركز الثالث في كأس القارات للأندية.

ونص القرار على ضرورة سداد المبلغ المستحق بالكامل بالإضافة إلى الفوائد خلال 45 يوماً من تاريخ إخطار الأهلي بالقرار وإلا فيمكن، بناء على طلب غامبرلي، منع النادي من تسجيل لاعبين جدد محلياً ودولياً حتى السداد وبحد أقصى 3 فترات تسجيل كاملة ومتتالية. كما تضمن القرار أحقية الطعن عليه أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) خلال 21 يوماً من استلام الإخطار بالقرار.

الشرق القطرية