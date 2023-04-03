شاهد.. إعلامية سودانية تنشر صور لها من داخل إستاد القاهرة أثناء مؤازرتها فريق الهلال أمام الأهلي وتكتب عن الأحداث المثيرة التي شهدتها المباراة: (سودانية سود لا بنقبل حقارة لا ذلة بس احنا طيبين)





نشرت إعلامية سودانية معروفة صور لها من داخل إستاد القاهرة الدولي الذي شهد مباراة الأحداث بين الأهلي المصري وضيفه الهلال السوداني في ختام مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وثقت المذيعة سلمى فيصل للحظات المباراة التي تابعتها من داخل الملعب لمؤازرة الهلال الذي خسر المباراة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة أسهمت في وداعه البطولة.

وكتبت سلمى في تدوينتها التي أعقبت الأحداث المثيرة التي شهدتها المباراة بعد نهايتها: (سودانيه سود ….لا بنقبل حقاره لا ذلة بس احنا طيبين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين