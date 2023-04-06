شاهد بالفيديو.. لاعب الهلال السابق يتحدث عن كواليس مباراة الهلال والأهلي المصري: (كان يجب على اللاعبين الانسحاب من المباراة)





نشر لاعب سابق بالهلال والمريخ مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أبدى اللاعب علاء الدين بابكر غضبه الكبير من الأحداث التي شهدتها المباراة والهتافات العنصرية التي تعرض لها لاعب الهلال باستاد القاهرة الذي شهد المواجهة التي خسرها الهلال بثلاثية نظيفة.

وأكد مهاجم الهلال والمريخ السابق في حديثه أن يعيب على إدارة الهلال والجهاز الفني عدم انسحابهم من المباراة قبل بدايتها فور سماعهم للاساءات العنصرية التي وجهت لهم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين