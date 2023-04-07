شاهد بالفيديو.. نائب رئيس نادي الهلال السوداني يرد بقوة على اللاعب المصري أحمد حسام ميدو (أنت العبيط) ويؤكد: تعرضنا لإساءات عنصرية بالغة من جمهور الأهلي و “موية” مسيخة ما جابوها لينا





كشف المهندس محمد إبراهيم العليقي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السوداني في بيان له عبر مقطع فيديو عن الأحداث المثيرة التي شهدتها مباراة فريقه ضد الأهلي المصري مطلع هذا الأسبوع بالقاهرة.

وكانت المباراة التي صاحبتها أحداث مثير قد انتهت بخسارة ممثل السودان بثلاثية نظيفة تسببت في خروجه من دوري أبطال أفريقيا.

وأكد العليقي في حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين أن الهتافات العنصرية التي تعرض لها لاعبو الهلال وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال كانت مرتبة عبر “بروفات” لأن من غير المعقول أن يهتف كل الاستاد في وقت واحد “العبيد أهو”.

كما رد نائب رئيس الهلال على حديث اللاعب المصري السابق والمحلل أحمد حسام ميدو الذي أكد أن بعثة الهلال قامت بتحريف هتاف جمهور النادي الأهلي “العبيط أهو” إلى “العبيد أهو”.

وأكد العليقي أن ميدو هو “العبيط” لأنهم سمعوا الهتافات بأذنهم لأنهم كانوا قريبين من الحدث داخل ملعب المباراة بجانب عضو مجلس الإدارة الفاضل التوم.

كما انتقد مجلس إدارة نادي الأهلي المصري بسبب المعاملة السيئة التي وجودها مؤكداً أنهم لم تتم ضيافتهم وهم في المقصورة ولو بالماء قائلاً (موية مسيخة ما جابوها لينا).

وكشف العليقي بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين عن حدوث اشتباكات بالأيدي عقب نهاية المباراة بين الفاضل التوم وأحد الأهلاوية.

وفي ختام حديثه ذكر نائب رئيس الهلال احترامهم لكل الأندية المصرية وأن خلافهم مع النادي الأهلي القاهري فقط.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين