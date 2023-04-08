شاهد بالفيديو.. في لقطة تداولتها مواقع التواصل العربية والسعودية باعجاب كبير.. جماهير المريخ السوداني تقوم بتنظيف مدرجات استاد الأمير عبد الله الفيصل بعد نهاية مباراة فريقها أمام تشرين





خطفت جماهير نادي المريخ السوداني الترند على مواقع التواصل الاجتماعي العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص وذلك بعد لفتة جميلة قامت بها بعد نهاية مباراة فريقها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد بادرت جماهير نادي المريخ السوداني وفي لفتة جميلة وبارعة على تنظيف ملعب إستاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الذي احتضن مباراة ممثل السودان ضد تشرين السوري.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الجماهير السودانية وهي تقوم بجمع مخلفات المدرجات داخل أسياد وسط إشادات كبيرة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المريخ السوداني قد حقق فوز غال على ضيفه تشرين السوري بهدفين لهدف في أولى مبارياته ببطولة الملك سلمان للأندية العربية.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين