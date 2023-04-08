شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السوداني يقوم بتقليد مراسل قنوات (بي إن سبورت) بطريقة مدهشة ومضحكة ومتابعون يطالبونه بترك الكرة والتحول للعمل كمراسل





أدهش لاعب نادي المريخ السوداني جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده ببراعته الكبيرة في تقليد أحد المراسلين بقنوات (Bein Sport) الرياضية الشهيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام الظهير الأيسر مازن محمدين لنادي المريخ بتقليد مراسل القنوات الرياضية بالسودان الأستاذ سامر العمرابي بطريقة مدهشة ومضحكة.

ووفقاً لمقطع الفيديو المتداول فقد ظهر محمدين وهو داخل حافلة فريقه ويقوم بتقليد العمرابي أثناء قراءة تقرير عن مسيرة نادي المريخ في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي غادرها الأحمر.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أشاد عدد كبير من المعلقين ببراعة اللاعب مازن محمدين في التقليد وطالبوه بترك الكرة والتوجه لمعاينات تلفزيونية تتيح له العمل كمراسل رياضي لإحدى القنوات الرياضية.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين