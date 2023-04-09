شاهد بالصورة والفيديو.. محترف الهلال الكنغولي يغني مع فنان الطمبور ود النصري أغنية كاملة خلال حفله الجماهيري وساخرون: (بعد كدة مفروض يشلخوك شايقي)





شهد حفل جماهيري لفنان الطمبور الأول بالسودان محمد النصري مفاجأة كبيرة لجمهور الرياضة وجمهور الفنان الشهير ود النصري.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره من حفل ليالي البروف والذي أحياه النصري اقتحام أحد المحترفين بالدوري السوداني للمسرح الذي يغني فيه الفنان.



وقام المحترف الكنغولي ستيفن زوي الذي لعب لفريق الهلال العاصمي لفترة قصيرة وأندية أهلي مروي وأهلي الخرطوم بمشاركة ود النصري في الغناء عبر رائعته (يلا معايا).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد عبر الجمهور عن اعجابه بحفظ لاعب الطرف اليمين الكنغولي لكلمات الأغنية وترديدها, وكتب معلق ساخر على المقطع (بعد كدة مفروض يشلخوك شايقي).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين