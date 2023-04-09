شاهد بالفيديو.. مشجع سوداني بالسعودية يفرح بشكل هستيري ويعض يده بعد حصوله على قميص قائد فريق المريخ وساخرون: (ابرد يا عمك بتجيك جلطة)





عبر مشجع سوداني عن سعادته بطريقته الخاصة وذلك بعد نهاية مباراة فريق المريخ السوداني وتشرين السوري والتي احتضنها إستاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد احتفل المشجع السوداني بشكل هستيري وذلك بعد حصوله على قميص قائد المريخ رمضان عجب والذي أهداه له عقب نهاية المباراة.

الفيديو الذي حقق مشاهدات واسعة صاحبته ردود أفعال ساخرة, خصوصاً بعد احتفال المشجع بقميص العجب عبر عض يده, وكتب أحد المعلقين (ابرد يا عمك بتجيك جلطة).

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن المباراة التي كسبها المريخ بهدفين لهدف شهدها جمهور غفير من أبناء الجالية السودانية بالمملكة العربية السعودية.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين