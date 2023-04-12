أوبريت “غزوة بدر” يشعل السوشال ميديا





احتفل العالم العربي بتدشين أضخم أوبريت غنائي عربي بمناسبة ذكرى موقعة بدر،وجاء العمل بعنوان (عدوة دنيا) للشاعر السوداني الدكتور عارف تكنة بمشاركة عدد من المطربين العرب منهم د. محمد فوزي (مصر) ،محمد فريد (اليمن)،منجية الصفاقسي (تونس)،نادر سلام (السعودية)،إلى جانب الفنانين الأساتذة عمر إحساس،هاني عابدين ،نسرين هندي،لينا قاسم ومحمد الجليل،ويتناول الشاعر السوداني عارف تكنة من خلال العمل موقعة بدر الكبرى مسترجعاً ذكراها العظيمة والتضحيات الكبيرة، وقام بتلحين العمل الفنان عمر إحساس،وأشرف على التوزيع الموسيقي حذيفة فرج وعماد الحاج،وإخراج مهيد عباس،وحظي العمل الفني الفخيم بمشاهدات عالية عبر القنوات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي،وينتظر أن يعرض على بعض القنوات الفضائية السودانية والعربية خلال الأيام القادمة .

صحيفة الصيحة