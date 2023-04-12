“الغرق وفقدان الأسنان”.. لماذا تتكرر هذه الأحلام المخيفة؟





يواجه العديد من الأشخاص حالات تكرار نفس الحلم بشكل مستمر دون تغيير كبير في قصته أو نتيجته، ويمكن أن يشكل هذا التكرار مشكلة مقلقة ومحيرة للبعض، خاصة إذا كانت طبيعة هذه الأحلام مزعجة أو مخيفة، بحسب خبراء طبيين ونفسيين، وحسب تقرير صحي على موقع “الحرة”، يربط أخصائيو طب النوم وعلم النفس بين التكرار الدائم لنفس الأحلام بعوامل مختلفة، من بينها القلق والتوتر الناجم عن الضغوط الحياتية المختلفة، بالإضافة إلى تجربة حدث عاطفي مؤثر، مثل فقدان الأقارب أو انتهاء علاقة عاطفية، بالإضافة إلى الأحلام النمطية والتي يمكن أن تكون مرتبطة برغبات وأفكار ومخاوف الشخصية.

يحدث في الطفولة

المحاضرة في علم النفس في قسم الطب النفسي بكلية الطب بجامعة هارفارد، ديردري باريت، تقول إن “أحلامنا عادة لا تتكرر”، مشيرة إلى أن “تكرر لأحلام أكثر شيوعًا في مرحلة الطفولة، ولكن يمكن أن تستمر حتى مرحلة البلوغ”.

وتضيف الخبيرة لشبكة “سي إن إن”، أن الأحلام المتكررة قد تكون هي نفسها في كل مرة، أو قد تكون حول مواضيع مخالفة لكن بنفس السيناريو أو المخاوف، وتوضح أنها “لا تحدث دائمًا بشكل متتال بل يمكن أن تظهر عدة مرات في الشهر أو بفارق سنوات”.

الأحلام تحمل بعض الرسائل

من جهته، يوضح أخصائي طب النوم، أليكس ديميتريو، أن “أي شيء يتكرر يستحق التحقيق وراء أسبابه وخلفياته”، مشيرًا إلى أنه يميل إلى اعتبار أن الأحلام “تحمل بعض الرسائل بالتالي يبقى معرفة هذه الرسالة عاملاً مساعدًا في تفكيك أسباب تكرر الحلم”.

وفيما تكون “الرسالة” في بعض الأحلام المتكررة واضحة ومباشرة، بحسب خبراء مثل “أن الحلم بالتأخر عن المدرسة أو العمل، دليل على التوتر بسبب موضوعي الوقت والالتزام”، إلا أن أحلام أخرى تتطلب من الشخص القيام ببعض البحث الذاتي لاكتشاف دلالاتها.

تقول باريت: “في تفسير الأحلام، لا نعتقد حقاً أن هناك رموزًا عالمية تسري على الجميع، حيث تبقى مسألة شخصية تختلف من شخص إلى آخر”.

موضوعات الأحلام المتكررة

ويؤكد علماء النفس أنه بالإضافة إلى التأخر عن الدراسة أو العمل، تشمل باقي الأحلام المتكررة الشائعة موضوع الإحراج الاجتماعي، والشعور بعدم الكفاية مقارنة بالآخرين، والتعرض لخطر في شكل حوادث سير أو كوارث طبيعية.

في هذا السياق، قالت باريت إن أحلام بعض الأشخاص تدور حول قلق اجتياز الامتحانات المدرسية، رغم أنهم تجاوزوا المدرسة بسنوات، مشيرًا إلى أن مثل هذا الحلم يعكس “خوفًا عامًا من الفشل”، كما تتعلق أحلام فقدان الأسنان أو تلفها بفقدان شيء آخر في حياتك، وتوحي أيضا بمشاعر اليأس والعزلة أو بمخاوف صحية.

وأضافت باريت: “أعتقد بالتأكيد أنه من الجيد القيام بتفسيرات غير رسمية للأحلام، إما بمفردك أو مع شخص مقرب وموثوق به، يساعدك على لفت انتباهك إلى أشياء ربما لم تفكر فيها”.

كيف تفسر حلمك؟

من جهته، أوضح أخصائي طب النوم، ديميتريو “عندما تواجه حلماً متكررًا، اسأل نفسك عن الرسالة التي يمكن أن يتضمنها الحلم من خلال أسئلة: ما علاقتك بالأشياء أو الأشخاص الذين يظهرون بالحلم ما هي مخاوفك وآرائك من هذه الأشياء؟ ما هي أهم خمسة أشياء في حياتك قد تكون سببًا فيها أو مرتبطة بها؟ ما الذي يقلقك حقًا؟

الأشخاص الأكثر عرضة لتكرار الأحلام

وتابع ديميتريو إن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة أو القلق هم أكثر عرضة لتكرار الأحلام، لافتا إلى أن “حلم اضطراب ما بعد الصدمة يتشكل بعد من صدمة شديدة لدرجة أنه قد يتحول إلى كابوس”.

وأضاف: “الدماغ يحاول دائمًا البحث عن حلول وتجاوزها، لكن أحلام الأشخاص المصابين باضطراب ما بعد الصدمة، تكون “شبه حقيقية” لدرجة أنها توقظهم من النوم. وهكذا يعاد تكرار الحلم لأنه لا تتم معالجته أبدًا ويظل عملاً غير مكتمل”.

مصادر بيولوجية ومحفزات خارجية لتكرار الحلم

وأحيانًا يرجع تكرر الأحلام المتكررة إلى مصادر بيولوجية، في هذا السياق يبرز ديميتريو، أن “الأشخاص الذين يعانون من انقطاعات التنفس أثناء النوم سيحلمون بالغرق والاختناق ومواجهة الأمواج العملاقة واللهث بحثًا عن الهواء، والبقاء تحت الماء أو الاختناق”.

وأضاف أنه يمكن أيضًا لمحفزات خارجية مثل إنذار السيارة في الشارع أو قطرات صنبور، أن تحفز أحلاما معينة.

كيف تخفف الأحلام السلبية المتكررة؟

ويؤكد الخبراء على أهمية الكتابة قبل النوم في التخفيف من الأحلام السلبية المتكررة والتوتر بشكل عام، وذلك من خلال تدوين مختلف الأشياء المقلقة والمزعجة التي فكرت فيها طيلة ذلك اليوم.

وعند التوصل إلى مصدر الخوف الذي نتج عنه الحلم، يوصي ديميترو بمعالجته من خلال الإجابة على ثلاثة أسئلة تستخدم في العلاج السلوكي المعرفي وهي: ما الفكرة التلقائية؟ ما شعورك حيالها؟ ما هي الفكرة البديلة القائمة على الواقع؟

كما يمكن أن يساعد تدوين العناصر السردية للحلم بالتفصيل في إنهاء الأحلام المتكررة والكوابيس، وذلك عبر كتابة سيناريو جديد لها بحيث تكون نهايتها سعيدة وإيجابية.

جودة النوم تؤثر على الأحلام

ويحذر الأطباء أيضًا من بعض السلوكيات التي تؤثر على جودة النوم وتساعد في ظهور الأحلام المزعجة، مثل السهر لوقت متأخر من الليل وشرب الكافيين وباقي المنبهات، مؤكدين أن “جوهر وأساس الحصول على أحلام صحية يبدأ بالنوم الصحي”.

ويشدد الخبراء على أنه إذا كانت أحلامك المتكررة تشعرك بالتوتر أو التعاسة، أو تسبب أعراضا نفسية أخرى، أو تبدأ في إضعاف قدرتك على العمل بشكل منتظم، فينبغي طلب المساعدة المتخصصة.

صحيفة سبق