على متنها 144 مسافر.. سودانير تهبط بمطار جدة





بعد غياب أستمر منذ الثلاثين من مارس عام 2018 هبطت يوم الجمعة بمطار جدة طائرة الخطوط الجوية السودانية في رحلتها الأولى عقب إستئناف تشغيلها الخط الجوي بين الخرطوم وجدة السعودية.

ومنذ أمس كانت الاستعدادات بالشركة العريقة مكثفة لتسييّر هذه الرحلة وقد كانت سودانير مثل خلية النحل وذلك من أجل بداية أكثر قوة في هذا الخط الذي طال انتظاره، وبالفعل مضى كل شئ بنسق احترافي ممزوج بولاء وحب كبيرين للشركة.

لتغادر طائرة الإيرباص 320 وعلى متنها 144 راكب وتهبط بسلام في مطار جدة، ومساء اليوم تُسير الشركة العريقة رحلتها الثانية

الخرطوم:رضا صلاح الزبير

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