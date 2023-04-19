بالفيديو.. سودانيون يجلسون بالقرب من مكان الاشتباكات ويشاهدون إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع





وثق مقطع فيديو ردة فعل غريبة لعدد من السودانيين المدنيين أثناء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأظهر الفيديو 3 سودانيين يجلسون على الأرض ويشاهدون تبادل إطلاق النار بين قوات الدعم السريع والجيش ولم يتحرك أي شخص من مكانه.

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار مغردون إلى أن المدنيين في السودان يبدو أنهم اعتادوا على مشاهد إطلاق النار بسبب كثرة الاشتباكات والحروب التي شهدها السودان .

صحيفة المرصد