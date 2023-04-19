بالفيديو… طفل سوداني يبكي بسبب الاشتباكات العسكرية.. ويعلق: قتلوا أصحابي





وثق طفل سوداني مقطع فيديو، كشف خلاله عن معاناة السودانيين المدنيين من الدمار والموت الذي يلاحقهم، جراء الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وقال الطفل خلال الفيديو وهو يبكي :”والله لا نريد للسودان دمارا مثل هذا، قتلوا أصحابي”، مشيرا إلى أنه عالق بسبب هذه الاشتباكات.

وأدت الاشتباكات العسكرية في السودان إلى مقتل 185 على الأقل وإصابة أكثر من 1800 آخرين، بينما يتحدث الطرفان عن تحقيق مكاسب في الصراع الذي شهد شن ضربات جوية ومدفعية.

صحيفة المرصد