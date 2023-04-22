شاهد بالصورة والفيديو.. في السودان.. مواطنون يقومون بنهب دفار إحدى الشركات في وضح النهار وأمام المارة ويسرقون منه الدقيق والمواد الغذائية ومتابعون: (الظروف صعبة والقادم أسوأ من كدة)





تعرض عربة “دفار” إحدى الشركات للنهب والسرقة في وضح النهار من قبل بعض المواطنين بعد أن تم توقيف السائقه وتهديده ما دفعه لترك العربة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد داهم المواطنون العربة وقاموا بسرقة الدقيق والمواد الغذائية رغم مطالبات بعض الحاضرين بالتوقف.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عبر عن حسراه الكبيرة للوضع الذي وصل إليه السودان, وكتب ناشر المقطع: (الظرووف صعبة والجاي اكعب من كدا).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين