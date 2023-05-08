محترف نيجيري بالدوري السوداني: فررت من السودان بلباسي الذي أرتديه فقط .. بجانب عملي في كرة القدم كنت أمارس تجارة كريمات الشعر واستوردت شحنه كبيرة ولم استفد منها بسبب الحرب





أجرت ال BBC حواراً مع أحد المحترفين النيجيريين الذي ينشطون في الدوري السوداني لصالح نادي حيدوب النهود الصاعد حديثاً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد اللاعب النيجيري “تشارلز كولينز” في تصريحات تناقلتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان (فررت من السوداني بلباسي الذي ارتديه فقط وتركت من خلفي كل شي).

وأضاف لاعب حيدوب النهود: (الوضع كان صعبا جدا عند بداية الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع..كنت محترفا في صفوف حيدوب النهود الصاعد للدوري الممتاز واقتربنا من التأهل لبطولة الكنفدرالية).

وأضاف بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (بجانب عملي محترف كرة القدم كنت امارس التجارة تجارة كريمات الشعر قبل ثماني ايام من الحرب استوردت شحنه كبيرة ولم استفد منها بسبب الحرب).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين