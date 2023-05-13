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تم اختياره رمزاً للنزاهة وجمال الأخلاق وتحول إلى أيقونة عظيمة.. سودانيون يضعون صورة الرجل الذي كان يتوضأ والناس من حوله يمارسون السرقة والنهب كصورة شخصية لحساباتهم الشخصية

2023/05/13
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تصدر رجل سوداني بسيط الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره في لقطة تم اختيارها الأجمل منذ بداية الحرب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الرجل الذي يتمتع بنزاهة عجيبة وأخلاق رفيعة ظهر خلال مقطع فيديو متداول وهو يتوضاً استعداداً لأداء الصلاة والناس من حوله يمارسون النهب والسرقة بسوق ليبيا بمدينة أم درمان.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان حول الصورة إلى أيقونة عظيمة وتم تداولها على نطاق واسع, كما قام عدد من النشطاء البارزين بوضع صورة الرجل كصورة شخصية لحساباتهم الشخصية.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

2023/05/13