لا صحة لاشاعة وفاة حميدتي ولكنه قد يكون مصاباً
في العادة أنا لا أميل لتبادل أخبار تحييد قادة المليشيا أو أصابتهم أن لم اكن متأكد 100% .
لكن ما بلغني من معلومات وببعض التحليل المحدود سنجد الأتي :
لم يظهر حمدان دقلو محب المايكرفون منذ فترة ليست بالقصيرة .
طوال فترة غيابه ظهر شقيقه عبدالرحيم مرتين .
المعلومات التي بلغتنا أن حمدان دقلو مصاب في ساقه أو فخذه .
هذه الأصابات أن لم تجد النطاس البارع والعناية اللائقة تتسبب في نزف قاتل أو تسمم ومن بعد غرغرينة .
المعلومة المؤكدة أن قادة الأشتباك الذين أصيبوا ومنهم صديق حمدان دقلو وقريبه وقائد مهامه الخاصة قد هلكوا أمس الأول .
حمدان دقلو كان يبحث عن فرصة لاجلائهم وعلاجهم ، وحين فارقوا الحياة الرواية أن حمدان بكا عليهم حتى حسبه مرافقيه يشهق شهقة الموت ، من رواية شهقة الموت هذه نرجح أن حمدان على سرير وتتخطفه الحمى ويخشى مرافقوه رحيله .
مفاوضات جادة هي بالاساس لإنقاذ حمدان المصاب وافراد من اسرته .
ننتظر أسبوع و بعدها يمكننا التقييم .
#الحرب_على_المليشيات_الارهابية_العنصرية
عبدالرحمن عمسيب