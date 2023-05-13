لا صحة لاشاعة وفاة حميدتي ولكنه قد يكون مصاباً





في العادة أنا لا أميل لتبادل أخبار تحييد قادة المليشيا أو أصابتهم أن لم اكن متأكد 100% .

لكن ما بلغني من معلومات وببعض التحليل المحدود سنجد الأتي :

لم يظهر حمدان دقلو محب المايكرفون منذ فترة ليست بالقصيرة .

طوال فترة غيابه ظهر شقيقه عبدالرحيم مرتين .

المعلومات التي بلغتنا أن حمدان دقلو مصاب في ساقه أو فخذه .

هذه الأصابات أن لم تجد النطاس البارع والعناية اللائقة تتسبب في نزف قاتل أو تسمم ومن بعد غرغرينة .

المعلومة المؤكدة أن قادة الأشتباك الذين أصيبوا ومنهم صديق حمدان دقلو وقريبه وقائد مهامه الخاصة قد هلكوا أمس الأول .

حمدان دقلو كان يبحث عن فرصة لاجلائهم وعلاجهم ، وحين فارقوا الحياة الرواية أن حمدان بكا عليهم حتى حسبه مرافقيه يشهق شهقة الموت ، من رواية شهقة الموت هذه نرجح أن حمدان على سرير وتتخطفه الحمى ويخشى مرافقوه رحيله .

مفاوضات جادة هي بالاساس لإنقاذ حمدان المصاب وافراد من اسرته .

ننتظر أسبوع و بعدها يمكننا التقييم .

#الحرب_على_المليشيات_الارهابية_العنصرية

عبدالرحمن عمسيب