الكشف عن “أطعمة” تعادل المشي 4 آلاف خطوة في اليوم





وجدت دراسة علمية حديثة أن تناول نظام غذائي صحي معين قد يكون مفيدا تماما مثل المشي 4000 خطوة إضافية في اليوم للحفاظ على اللياقة البدنية.

وأوضحت دراسة أن الفاكهة والخضروات تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تعمل كموقد طبيعي للدهون يمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقي من الالتهابات والمشاكل الصحية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى وجود “أطعمة خارقة” ذات جودة ودرجة عالية يمكن أن تعزز صحتك، وتشمل:

الخضار.

الفواكه.

الحبوب الكاملة (مثل الأرز البني والكينوا والشوفان).

المكسرات (غير مملحة).

البقوليات (مثل الفول والبازلاء والعدس والحمص).

الأسماك.

صحيفة المرصد