شاهد بالفيديو.. اللواء أحمد شكرت الله يكشف تفاصيل جديدة عن اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع ويروي الطريقة التي أنقذ بها نفسه من المعتقل: (ظللت احفر الأرض بالمفك لمدة 18 يوم حتى أخرج)





كشف اللواء الركن أحمد عبد الرحيم شكرت الله الذي كان معتقلاً داخل إحدى مقرات الدعم السريع لفترة طويلة في تفاصيل جديدة بقية كواليس اعتقاله قبل أن يحرر نفسه بعد المعارك الأخيرة بين الجيش والدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد شكرت الله في إفادات جديدة تعد الجزء الثاني من حديثه أنه تم اعتقاله وحبسه داخل معسكر طيبة الذي يعتبر من أكبر معسكرات الدعم السريع.

وذكر أنه ظل داخل السجن لمدة 18 يوم دون أكل وبقليل من التمر والماء, دون تحريات أو تحقيقات القصد منها تصفة جسدية له.

كما أكد وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أنه استشعر الخطر بعد بداية الحرب والقصف الجوي للطيران وفكر في طريقة الخروج من السجن.

وذكر أنه طيلة 18 يوم ظل يحفر الأرض مستخدما “مفك” حتى يخرج من محبسه وهو ما تحقق بالفعل كما أكد أنه بعد خروجه ظل ماشياً على أقدامه ساعات طويلة حتى يصل لمنزله.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين