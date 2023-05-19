أعلى 11 وظيفة أجراً في العالم خلال 2023





يسمح عدد لا يحصى من الفرص في مختلف القطاعات للباحثين عن عمل بالعثور على الوظيفة الأكثر أجرا، في حين يُعد عامل المال أحد أكبر الجوانب التي يتركز عليها النقاش عند البحث عن فرصة عمل.

ومع الازدهار الهائل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فإن بعض الوظائف ذات الأجور الأعلى في العالم موجودة حاليا في صناعة التكنولوجيا، كما كان لوباء كورونا أثره البالغ في رفع مستويات الأجور في القطاع الصحي.

فما هي أعلى 11 وظيفة أجراً في سنة 2023 عالمياً، وفقا لمدونة “نولدج هات” Knowledge hut؟

تجدر الإشارة هنا إلى أن “نولدج هات” تعرّف نفسها، على موقعها الإلكتروني، بأنها مزوّد تدريب يساعد المهنيين في كافة القطاعات على تطوير خبرات جديدة وسد فجوة مهاراتهم لتواكب تطورات عمل الشركات العالمية، وذلك عبر مجموعة خدمات في التدريب والتعلم والتطوير في مجالات التكنولوجيا والإدارة.

1 – الرؤساء التنفيذيون Chief Executive Officer (CEO)

يأتي هذا المنصب براتب مربح وسلطة عالية، مع معدل توظيف إجمالي من المفترض أن يظهر متوسط ارتفاع بنسبة 8% بين عامي 2020 و2030. ويجرى نشر ما يقرب من 247100 فرصة عمل لكبار المديرين التنفيذيين كل عام.

طبيعة الوظيفة والراتب

يتطلب هذا الدور مهارات قيادية قوية وقدرات تواصل جيدة. فالرئيس التنفيذي هو المسؤول عن الحفاظ على جميع عمليات الشركة. والإضافات المهمة الأخرى إلى مجموعة المهارات هي:

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للأسباب الصحيحة، يحصل الرؤساء التنفيذيون على رواتب جيدة للغاية. فهم يديرون العمل العام للشركة. ويرتفع جدول الأجور لكبار المديرين التنفيذيين في الشركات المعروفة إلى 310 آلاف دولار، في حين يبلغ متوسط الراتب 106654 دولارا. ويمكن أن تحصل الخبرة الطويلة في هذا المجال على هامش بين 595700 و1015900 دولار.

2 – المهن الطبية Medical Professionals

أثر وباء كورونا على رواتب العاملين في المجالات الطبية. فهناك طلب متزايد على مرافق صحية أفضل، ومهنيين مؤهلين، في حين أنه ليس هناك نموا كافيا في العرض. وهذا ما يدفع إلى ارتفاع رواتب المهنيين الطبيين.

طبيعة الوظيفة والراتب

الأدوار والمسؤوليات والرواتب للمهنيين الطبيين هي مجال محدد. ومع ذلك، فإن بعض الوظائف الأكثر ربحا في العالم في المجال الطبي هي:

3 – محامو الشركات Corporate Lawyer

في عام 2020، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 106% في الوظائف الشاغرة لمحامي الشركات، ما يؤكد الطلب المتزايد على هذه الوظيفة.

طبيعة الوظيفة والراتب

محامو الشركات هم مستشارون قانونيون للأعمال التجارية والمؤسسات، ووظيفتهم الرئيسية هي تقديم المشورة للعملاء بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم القانونية.

الحصول على شهادة في القانون هو الخطوة الأولى. وهي تتركز على التعامل السليم وإدارة العقود والمسؤولية والملكية والتوظيف والقضايا القانونية الأخرى. والمتطلبات الإضافية هي:

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يبلغ الراتب المحتمل لمحامي الشركات حوالي 240 ألف دولار. ويتراوح نطاق الراتب النموذجي بين 94180 و117918 دولارا، بمتوسط 105731 دولارا.

4 – المصرفيون الاستثماريون Investment Banker

يعتبر اقتصاد ما بعد كورونا دليلا على التطور في قطاع البنوك الاستثمارية. والرواتب التنافسية والوعد بالنمو المطرد من عوامل الجذب الرئيسية. ومن المتوقع أن تنمو الوظائف في الأوراق المالية والسلع والخدمات المالية بنسبة 10% من 2014 إلى 2024.

طبيعة الوظيفة والراتب

تبدأ الوظيفة من محلل، وقد يبدأ البعض حياتهم المهنية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية شريكاً. وتشمل المهام اليومية المطروحة إجراء أبحاث سوقية مكثفة، وتحليل التقارير، وأداء النماذج المالية. والمهارات المطلوبة هي:

وتُعد الخبرة ومستوى الأقدمية وقسم التشغيل من العوامل الرئيسية للرواتب المرتفعة. أما متوسط (average) الراتب للمصرفي الاستثماري فهو 209000 دولار، فيما يحصل 25% من الأعلى كسبا على راتب قدره 131180 دولارا، ويبلغ الراتب الوسيط أو الوسط (median) 102260 دولارا (يُشار هنا إلى أن هذا الأخير في علم الإحصاء هو الرقم الذي يفصل النصف الأعلى من اللائحة عن النصف الأدنى، بحيث يتساوى عدد القيم بعد ترتيبها تصاعديا).

5 – علماء البيانات Data Scientist

ليس ثمة شك في أن علم البيانات هو من بين أفضل 100 وظيفة ذات أجور عالية في العالم، نظرا للزيادة المستمرة في الطلب. وبعد التحقق من البيانات المتاحة لجميع القطاعات والصناعات، تُعد وظائف علوم البيانات الأفضل في المجموعة بأكملها. وكل عام تمكن ملاحظة زيادة تصل إلى 29% في الطلب.

طبيعة الوظيفة والراتب

الفطنة في العمل واتخاذ القرارات الحادة هما المكونان الرئيسيان. والشرط الأساسي هو مصدر البيانات المعقدة وتحليلها وتفسيرها وإدارتها. كما تشمل:

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ويمكن تقسيم أدوار عالم البيانات إلى عدة فروع مثل محللي البيانات أو المهندسين المعماريين. ومع التغيير في مسؤوليات الوظيفة، قد يختلف الراتب.

كما يمكن أن يصل الراتب السنوي لعالم البيانات إلى 150000 دولار. ولهذا السبب، تعد الوظيفة الأكثر ربحا في العالم وستستمر في دفع أجور عالية في المستقبل القريب أيضا. ووفقا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي، فإن متوسط الراتب لعالم البيانات هو 100560.

6 – مديرو المشاريع Project Manager

مديرو المشاريع هم مهندسو المشاريع الناجحة وهم ضروريون لنمو الشركة وتطورها. ولذلك، دورهم في المنظمة لا غنى عنه. ومع ارتفاع متوسط متوقع بنسبة 11% في فرص العمل بين عامي 2020 و2030، فإن سوق العمل لمديري المشاريع قوي. ويجرى نشر ما معدله 149200 فرصة عمل لمديري المشاريع سنويا على بوابات الوظائف.

طبيعة الوظيفة والراتب

إن مدير المشروع مسؤول عن قيادة فريق لإكمال المشروع ضمن جدول زمني وميزانية محددين. ويتطلب الدور مهارات قيادية ممتازة وحكما سليما وفهما شاملا للصناعة. وتتضمن مجموعة المهارات الأساسية المطلوبة لهذا الدور ما يلي:

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ويختلف راتب مدير المشروع اعتمادا على حجم ونوع المنظمة، لكن متوسط الراتب يتراوح من 83390 إلى 140000 دولار. ومع الخبرة وتسليم المشاريع الناجحة، يمكن أن يصل الراتب إلى 150000 دولار أو أكثر. كما يمكن لمديري المشاريع الحاصلين على شهادة PMP توقع راتب أعلى من غيرهم في المجال نفسه.

7 – كبار مهندسي البرمجيات Senior Software Engineer

صناعة البرمجيات هي قطاع متعدد المجالات، وتقوم دائما بتوظيف المواهب الناشئة، وتقدم واحدة من أفضل الوظائف في العالم من حيث الراتب والرضا الوظيفي وتوافر الوظائف لكبار مهندسي البرمجيات.

وبتجاوز متوسط معدل النمو البالغ 5% للمهن الأخرى، من المتوقع أن ينمو توظيف كبار مهندسي البرمجيات بنسبة 21% بحلول عام 2027.

طبيعة الوظيفة والراتب

بمساعدة الأدوات التقنية مثل الأكواد والأنظمة الأساسية، يكون مهندس البرمجيات مسؤولا عن اتخاذ خيارات التصميم. وهو يقوم بإنشاء نماذج أولية تلتزم بمتطلبات العملاء. أما بعض المهارات الأساسية فهي:

ويمكن أن يتراوح أعلى راتب لمهندس برمجيات رفيع المستوى بين 100000 و114000 دولار. وتقدم الشركات المختلفة جداول دفع مختلفة، بما يعتمد كثيرا على الشركة والخبرة والشهادة والمهارات.

8 – مطوّرو المواقع الإلكترونية Web Developers

يُعد تطوير المواقع الإلكترونية مجالا مربحا في العصر الحديث تحكمه التكنولوجيا. ويتوقع مكتب العمل الأميركي زيادة بنسبة 15% في سوق العمل لمطوري الويب بحلول عام 2026. ومع تزايد عدد الأشخاص الذين يبحثون عن التحول الرقمي والشركات التي ترغب في تطوير لعبتهم، يزداد الطلب على مواقع الويب بشكل كبير، وكذلك مطورو الويب.

طبيعة الوظيفة والراتب

الهدف الأساسي هو تصميم وبناء وتعديل مواقع الويب. وتعتبر المراقبة والإدارة السليمة من المتطلبات الأساسية، فيما المهارات الأخرى التي تكمل التطوير السلس والسهل والناجح للمواقع الإلكترونية هي:

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في حين أن الراتب الأساسي هو 40750 دولارا، فإن المتوسط يقف عند 77200 دولار. ويمكن أن يصل إلى 146430 دولارا.

9 – مهندسو حلول إنترنت الأشياء Internet of Things (IoT) Solutions Architect

وفقا لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل، من المتوقع نمو حوالي 5% لمهندسي حلول إنترنت الأشياء بين عامي 2020 و2030.

طبيعة الوظيفة والراتب

يقوم مهندسو حلول إنترنت الأشياء بمراقبة وتقييم والتحقق من استراتيجية التطوير والمساعدة في النشر الدقيق للحلول. كما أنهم مسؤولون عن المشاركة النشطة في قسم التصميم للحفاظ على مشاركة فعالة في النظام البيئي.

يجب أن تتمتع مجموعة المهارات الخاصة بمهندس إنترنت الأشياء بما يلي:

في هذه الوظيفة التقنية ذات الأجور الأعلى، يمكنك كسب ما يزيد عن 130000 دولار سنويا في المتوسط، علما أن متوسط الراتب يتراوح بين 116780 و155000 دولار، مع راتب يبدأ من 125000 دولار سنويا أو حوالي 60-79 دولارا في الساعة.

10 – مديرو الهندسة Engineering Manager

ثمة وظيفة أخرى ذات أجر مرتفع في عالم الهندسة هي المدير. ويأتي نطاق الوظائف لمديري الهندسة مع زيادة بنسبة 4% و6% بين عامي 2020 و2030، مع نحو 14700 فرصة عمل كل عام.

طبيعة الوظيفة والراتب

الإشراف والإدارة هما الدوران الأساسيان هنا. فالمعني مسؤول عن مشاريع متنوعة وفرق متعددة وعملاء مختلفين. ويُعتبر تعدد المهام أحد المهارات الأساسية الحيوية المطلوبة. كما أن درجة الهندسة أو ماجستير إدارة الأعمال هي الأنسب للوظيفة، في حين أن المهارات الأساسية الأخرى تشمل:

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الراتب الأساسي لمدير الهندسة هو 149000 دولار. ويتراوح مستوى الراتب بين 122994 و138342 دولارا. ومع وجود المزيد من الخبرة في هذا الموضوع، يمكن أن يزيد الراتب إلى 162408 دولارات.

11 – مديرو أنظمة تقنية المعلومات IT Systems Manager

إن التوسع في قطاع تكنولوجيا المعلومات وعالم التكنولوجيا هو السبب وراء الحاجة المتزايدة لمدير أنظمة تكنولوجيا المعلومات. فمع وجود 42400 وظيفة شاغرة كل عام، من المتوقع لنمو وظائف مديري أنظمة تكنولوجيا المعلومات أن يبلغ 11% بين عامي 2020 و2030.

طبيعة الوظيفة والراتب

ويلعب مديرو أنظمة تكنولوجيا المعلومات دورا أساسيا في بناء الحواجز لحماية الأنظمة من البرامج الضارة والمتسللين والبرامج الأخرى غير المرغوب فيها. وتشمل مسؤوليتهم أيضا تحديث الأجهزة من خلال الترقيات في الوقت المناسب وحل أي مشكلات فنية. أما المهارات الإضافية المطلوبة فهي:

ويتراوح متوسط الراتب لمدير أنظمة تكنولوجيا المعلومات بين 87761 و127000 دولار. وإضافة إلى ذلك، تُمنح مكافأة قدرها 3800 دولار للمحترفين. ومع ذلك، قد يختلف الراتب والمكافأة بناء على المهارات وصاحب العمل والموقع.

العربي الجديد