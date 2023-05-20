شاهد بالفيديو .. شابة من جنوب السودان تسخر من حميدتي وتشبهه بالفار





سخرت شابة من جنوب السودان من محمد حمدان دقلو “حميدتي” ووصفته بالفار، وقالت في فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي بأن “حميدتي” مثل فار البيت الذي يدخل ويقوم بأكل محتويات البيت كاملة ويعتبر نفسه المالك ولديه حرية كاملة في التصرف، ولكن عندما يقوم صاحب البيت بإحضار قط فإنه يجري بسرعة ولا يدري إلى أين يذهب.

ووجهت الشابة بحسب ما نشرت “كوش نيوز” تحيتها للشعب السوداني وتمنت لهم الانتصار ودعتهم للموت من أجل السودان. ويأتي ذلك على خلفية الحرب الممتدة لأكثر من شهر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث تسابق الشعب السوداني لدعم قواته المسلحة لإنهاء التمرد وحفظ الأمن والاستقرار للسودان.

شاهد الفيديو: