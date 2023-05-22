أزمة بين كيم كارداشيان وشقيقتها بسبب فرحة الزواج





استخدم المتابعون وصف “صراع المليونيرات” لوصف النزاع الكبير الذي يجمع بين الشقيقتين الأشهر في العالم، كيم كارداشيان وكورتني كارداشيان، والذي ستنشر منصة “هولو” حلقة عنه في برنامجها الشهير “ذا كارداشيانز”. وفي فيلم قصير حول الحلقة الجديدة من البرنامج المثير للجدل، يظهر أن هناك خلافًا كبيرًا نشب بين كيم كارداشيان وشقيقتها كورتني، حول قضية تعود إلى عام 2022. وبحسب كورتني، فقد استغلت كيم حفل زفاف شقيقتها في إيطاليا ما قبل عام، لإجراءصفقة عمل خلال حفل الزفاف، وهذا ما أثار الخلاف بينهما.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن كيم كارداشيان أتمت صفقة للمشاركة في تأسيس شركة الملابس الجديدة “تشاو كيم”، بالتعاون مع دار دولتشي أند غابانا.

ودعمت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة دولتشي أند غابانا حفل زفاف كورتني مع ترافيس باركر في مايو 2022. واتهمت كورتني شقيقتها بسرقة اللحظة المهمة في حياتها، وهي حفل الزفاف، لإجراء صفقة عمل. وقالت كورتني في الحلقة التي سيتم بثها قريبًا: “لا توجد حدود. لا يوجد احترام تجاهي”. وما زالت التفاصيل الكاملة لـ “الأزمة” بين الشقيقتين غير معروفة حتى الآن.