بيومي فؤاد يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة خلال عرض فيلم الصف الأخير





كشف الفنان بيومي فؤاد تطورات حالته الصحية، بعد أن تعرض لوعكة صحية خلال العرض الخاص لفيلمه الصف الأخير.

وقال الفنان بيومي فؤاد، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 إنه بحالة صحية جيدة الآن، كما وجه الشكر للجمهور ولكل من سأل عن حالته الصحية.

وكان الفنان بيومي فؤاد، ظهر قبل الوعكة الصحية خلال العرض الخاص لفيلمه الصف الأخير، حيث كان يبدو عليه أثار التعب الشديد.

ويعرض الآن بالسينمات فيلم الصف الأخير، ولكن لم يحقق إيرادات مرتفعة في أولى أيام عرضه، وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، بيومي فؤاد، تيام قمر، ياسر الطوبجي، أمجد عابد، نيرة عارف، نورا عبد الرحمن، محمد عبد العظيم، وتحت قيادة المخرج شريف محسن، وتدور أحداث العمل حول حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، يخوض رحلة من يوم واحد الذي يلعب دوره الفنان تيام قمر.

كما يشارك الفنان بيومي فؤاد في فيلم مغامرات كوكو، الذي يعرض أيضًا حاليًا بجميع دور العرض بالسينمات، ويضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، خالد الصاوي، أوس أوس، بيومي فؤاد، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق تأليف إيهاب ناصر، والمقرر طرحه في السينمات قريبًا في مصر والوطن العربي، وينتظر بيومي فؤاد عرض فيلم شوجر دادي بالسينمات قريبًا.