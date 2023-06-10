شاهد بالفيديو.. أحد أفراد الدعم السريع يطالب بإيقاف الحرب ويؤكد: (الدعم السريع لم يستخدم حتى الآن قوته الحقيقية ونحن كنا نقاتل في دارفور من قبل ظهور حميدتي)





نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو لأحد أفراد الدعم السريع ظهر من خلاله وهو يتحدث عن الحرب في السودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد طالب الرجل من خلال حديثه البرهان وحميدتي بإيقاف الحرب والعودة للتفاوض من جديد وذلك بعد الدمار الذي لحق بالخرطوم جراء الحرب بين الطرفين.

ونوه إلى أن قوات الدعم السريع لم تستخدم قواتها الحقيقية حتى الآن مؤكداً أن الذين يقاتلوا الآن يقاتلون بشكل عشوائي.

كما ذكر وفقاً لما نقل عنه محرر موقع النيلين أنهم كقوات جنجويد كانوا يقاتلون في إقليم دارفور من قبل ظهور قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير باسم حميدتي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين