شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين ينفي شائعة إغتياله ويؤكد تواجده وسط حيرانه داخل مسيده بأم درمان





بث الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين مقطع فيديو على صفحة مريديه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي يتابعها الآلاف.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد وضح شيخ الأين من خلال المقطع عدد من الحقائق ونفى بعض الشائعات المتداولة هذه الأيام على مواقع التواصل المختلفة.

وقال الشيخ في حديثه أن أقاويل كثيرة انتشرت في الأيام الماضية تتحدث عن اغتياله وعن أنه تم وضع حراسة عليه من قبل الجيش في الشائعة الأولى والدعم السريع في الشائعة الثانية.

وطمأن شيخ الأمين مريديه بأنه موجود في مسيده العامر بأم درمان وسط حيرانه ومريديه ويقيمون الذكر وليالي المديح النبوي كما تجري العادة داخل المسيد.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين