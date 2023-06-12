شاهد بالصور.. إختيار سيدة سودانية من مواليد مدينة الدويم كواحدة من أغنى نساء أمريكا العصاميات لعام 2023 بثروة تبلغ ٣٥٠ مليون دولار





بعد 3 سنوات من انتشار جائحة كوفيد- 19 ، يتقاعد نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة يواجه نقصًا حادًا في الممرضات ، إذ تتجاوز الممرضات الممرضات في أكثر من ثلث المستشفيات نسبة الـ 10٪ ، ومن المتوقع أن تتقاعد 500 ألف ممرضة مسجلة بنهاية هذا العام.

لمواكبة طلبات المرضى ، المسؤولون التنفيذيون بالمستشفيات إلى عمال مؤقتين ، وهو بديل باهظ الثمن ، إذ تشير إليه جمعية المستشفيات إلى الولايات المتحدة

هنا يأتي دور شركة Incredible Health ، التي أسستها الدكتورة إيمان أبو زيد ، مشروعاً مع روما بورتلوك في عام 2017 ، مشاهدة تعمل كمحرك بحث مشابه للينكد إن لو الإثنين الممرضات.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فإن الدكتورة إيمان من مواليد مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض إحدى أشهر الولايات السودانية.

في ذلك الوقت، تميزت الشركة بربحيتها والطريقة التي تستخدم بها تكنولوجيا التعلم الآلي، لربط الممرضات بوظائف دائمة ذات رواتب أفضل بمعدل أسرع مما يستغرقه التوظيف التقليدي (14 يومًا مقابل 82 يومًا، كما تقول أبو زيد).

أداء جيد

على عكس شركات الصحة الرقمية الأخرى التي تتباطأ وتشدد أنظمتها النقدية، نظرًا لتراجع الاستثمارات والعائدات على حد سواء، فإن شركة Incredible تسبح عكس التيار.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد زادت الشركة إيراداتها لعام 2021 بمقدار 5 أضعاف، والتي تقدرها فوربس بـ 25 مليون دولار (على الرغم من رفض أبو زيد التعليق على الرقم المحدد)، وهي أعلى بأكثر من 50% من توقعات العام الماضي.

أخبرت أبو زيد، فوربس، أن الشركة تمتلك تدفقًا نقديًا جيدًا، كما وسعت قوتها العاملة إلى 180 موظفًا، وقالت: “إذا أردنا أن نصبح روادًا في سوق الرعاية الصحية، فنحن بحاجة إلى التوسع، وهنا يأتي دور التمويل الجديد، ليساعدنا على التوسع من 25 ولاية إلى بقية البلاد. كما نحتاج إلى إضافة المزيد من الوظائف بخلاف التمريض؛ لأن الأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي والصيادلة يمكنهم الاستفادة أيضًا”.

على سبيل المثال، يدخر المسؤولون التنفيذيون في النظام الصحي مليوني دولار عن كل مستشفى سنويًا، كان من الممكن أن يذهب هذا المبلغ سدى على العمال المؤقتين وتكاليف الموارد البشرية.

كذلك تزداد رواتب الممرضات بمعدل 17%. وفوق ذلك، فإن برنامج الشركة يضمن توفيق الممرضات الماهرات للوظائف، وهو ما لم يكن ممكنًا في طرق التوظيف التقليدية.

بيئة استثمارية غير عادلة

تقول أبو زيد، “إذا كنت تعمل في مجال الرعاية الصحية أو في التمريض، لا يجب عليك الاعتماد على صِلاتك ومن تعرف، أو المحسوبية أو أي شيء من هذا القبيل للحصول على الوظيفة، إذ إن التكنولوجيا تخلق فرصًا متكافئة للجميع”.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين