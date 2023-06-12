شاهد بالفيديو.. بعد أن اشترطت عليها السلطات المصرية الحصول على تأشيرة.. فتاة سودانية تذرف الدموع داخل المطار وتقول: (خسرت الأموال التي دفعتها للفندق والبازار وخسرت تذاكر الطيران)





كشفت فتاة سودانية عبر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تفاصيل منعها من دخول القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قالت الفتاة في حديثها أنها وصلت مطار دبي التي تقيم فيها تأهباً للسفر للقاهرة في يوم التاسع من شهر يونيو أي قبل يوم واحد من الموعد الذي حددته السلطات المصرية لكافة المواطنين السودانيين واشترطت فيه الحصول على تأشيرة دخول لكل الفئات العمرية دون استثناء.

وأكدت في حديثها أنها وعلى الرغم من وصولها قبل يوم من تنفيذ القرار إلى أن السلطات المصرية طالبتها بإصدار تأشيرة بعد تعميم القرار.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ذرفت الفتاة الدموع داخل مطار دبي بعد أن تعرضت لخسائر كبيرة متمثلة في تذاكر السفر التي قامت بحجزها.

إضافة إلى للأموال التي دفعتها لإحدى الفنادق بالقاهرة بعد أن أعلنت عن تنظيمها لبازار داخل الفندق الذي أكدت فيه الحجز.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين