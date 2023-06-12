شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل توجه رسالة لجمهورها تكشف من خلالها تفاصيل حفلاتها في القاهرة





نشرت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل مقطع فيديو على صفحتها الرسمية عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد بعثت الفنانة الملقبة بالجبلية برسالة في شكل توضيح لجمهورها المقيم في العاصمة المصرية القاهرة.

ونفت الجبلية خلال حديثها الأخبار والبوسترات التي تتحدث عن إحيائها لحفل في القاهرة, وذكرت أنها لم ترتبط مع أي جهة لتنظيم حفل لها في القاهرة.

وحذرت الفنانة المثيرة للجدل جمهورها من التعرض للغش والخداع مؤكدة أن لا علاقة لها بهذه الإعلانات, وذكرت في حديثها الذي رصدته محررة موقع النيلين أنها في حالة إقامتها لحفل ستعلن عنه في صفحتها الرسمية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين