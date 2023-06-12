شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تهاجم تجار الأزمات وتطالب السودانيون في مصر بضرورة الالتزام بالأخلاق واحترام قوانين الدولة التي يقيمون فيها





بثت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان القلعة مقطع فيديو مباشر وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتحدثت القلعة خلال المقطع الذي رصدته محررة موقع النيلين عن هجرة المواطنين السودانيين وعن الصعوبات التي واجهتهم خلال نزوحهم خصوصاً لدولة مصر عب المعابر الحدودية.

وانتقدت المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني سلوك تجار الأزمات المتمثل في استغلال حوجة المواطن خصوصاً في هذا الوقت.

https://fb.watch/l722yUVqRQ/

وطالبت القلعة بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين مواطني بلادها المقيمين في مصر بضرورة الالتزام بالأخلاق واحترام قوانين الدولة التي يقيمون فيها.

كما انتقدت تصرفات بعض السودانيين الذين توجهوا للاقامة في القاهرة والمتمثلة في بيع بعض النساء للشاي في الشوارع العامة وهو ما يخالف قانون البلد.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين