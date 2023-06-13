شاهد بالفيديو.. الفنان المصري سعد الصغير يرقص ويتفاعل بشكل هستيري مع الأغنية السودانية (كدة كدة يا التريلا)





تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المصرية مقطع فيديو من سهرة تلفزيونية تم بثها عبر قناة الشمس وشارك فيها الفنان المصري المعروف سعد الصغير.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تفاعل الفنان المصري خلال الحلقة مع الأغنية الفلكورية السودانية (كدة كدة يا التريلا) والتي قدمها خلال السهرة الفنان النوبي محمد أبو الشيخ.

وظهر سعد الصغير وهو متفاعلاً مع الأغنية بشكل هستيري مع تقديمه رقصات مع المطرب ود الشيخ وفرقته على أنغام الأغنية السودانية التي حققت رواجاً واسعاً وشهرة كبيرة في مصر.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين وبالعودة إلى أن معاني الأغنية نجد أن “التريلا” هي القاطرة الضخمة، وأطلق عليها بالموروث الشعبي السوداني “قوندران”؛ نسبة لشركة الشحن والنقل العالمية “جوندراند_GONDRAND”، التي بدأت في نشر مركباتها بالسودان في نهاية الخمسينيات.

أما التريلّا (التريلة) فهو التحريف للاسم الإنجليزي للمقطورة “Trailer”بمختلف أشكالها ووظائفها وأغراضها، وأخذ من اللفظ على أنها مؤنث.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين