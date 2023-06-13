شاهد بالصورة.. فتاة سودانية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وهي ترتدي الزي العسكري للدعم السريع وتحمل السلاح والجمهور يكشف معلومات خطيرة عنها ويحذر





أشعلت فتاة سودانية مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها بعد ظهورها في صورة وجدت حظها من التداول والشهرة بعد ساعات من نشرها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة خلال الصورة المتداولة على نطاق واسع وهي ترتدي الزي العسكري لقوات الدعم السريع وتحمل السلاح على طريقة الجنود.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تعليقاته كشف معلومات هامة عن الفتاة, حيث أكد عدد كبير من المعلقين أن الفتاة تعمل بائعة شاي في حي كافوري أحد الأحياء الفاخرة والشهيرة بمدينة بحري.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد قام الناشط السوداني البارز إبراهيم عبد المحمود بنشر الصورة على حسابه الشخصي وكتب عليها محذراً (دي ست شاي.. معظمكم كان بقعد معاها في ميدان كافوري مربع 9 قصاد شيكانو ..اوقفوا ظاهرة ستات الشاي الانتشرت بكثرة , معظم الشباب اللي تم رصدهم وقتلهم بسبب هؤلاء.).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين