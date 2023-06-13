شاهد بالفيديو.. عبر برنامج الكاميرا الخفية.. سوداني بالمملكة العربية السعودية يتعرض لمقلب مضحك بعد أن وقع في غرام فتاة خليجية واكتشف أنها شاب والجمهور ينقسم ما بين ساخر منه ومتعاطف معه





تعرض مقيم سوداني بالمملكة العربية السعودية لمقلب مضحك أصبح حديث الأسافير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن المقلب جاء عبر كاميرا خفية أعدها يوتيوبر خليجي شهير, وقامت فكرتها على خداع السوداني عبر تغيير الشاب لصوته.

السوداني تفاعل مع الشاب بعد أن ظن ومن طريقة حديثه أنه سيدة تبحث عن الحب والغرام, ليقع في حبها سريعاً ويطلب رقم هاتفها ليتفاجأ فيما بعد بأنه شاب.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين انقسم ما بين ساخر من المقيم السوداني وما بين متعاطف معه.

حيث ترى الفئة الأولى أن الرجل تفاعل بسرعة مبالغ فيها فيما ترى الفئة الثانية أن المقلب الذي تعرض له الشاب السوداني لو تعرض له أي شاب آخر لكانت ردة فعله وانجذابه مع المشهد أعلى بكثير.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين