بالفيديو.. شاهد ماذا فعل اليوتيوبر الكويتي “أبو فله” لمساعدة السودانيين بعد أن وصفهم بأنهم (أطيب من خلق ربي في الأرض)





حظي اليوتيوبر الكويتي الشهير “أبو فله” بإشادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد مبادرته التي قام بطرحها مؤخراً.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام اليوتيوبر الكويتي بتخصيص إحدى حلقاته للحديث عن معاناة مرض الكلى بالسودان بسبب الحرب.

وجاءت مبادرة “أبو فله” تحت شعار (مشروع إغاثة مرضى الكلى بالسودان) بعد معاناة 12 ألف مريض كلى بالسودان بسبب توقف عدد كبير من مراكز غسيل الكلى بالخرطوم نتيجة الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع.

وطرح اليوتيوبر مبادرته بفتح تبرعات بمبلغ 30 دولار هي ثمن علاج شخص واحد من 12 ألف مريض كلى, ووصف “أبو فله” في ختام حديثه الشعب السوداني (أطيب من خلق ربي في الأرض).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين