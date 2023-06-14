شاهد بالصور.. منعاً لاستغلال المواطنين.. والي الجزيرة يصدر أمر طوارئ بتحديد أسعار الشقق والفنادق واللكوندات بمدينة ودمدنى وعقوبات مشددة في انتظار المخالفين





أصدر الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة أمر الطوارئ لسنة ٢٠٢٣م قراراً وجد ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين الذين أجبرتهم الحرب للسفر والاستقرار في ولاية الجزيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاءت القرارات كالأتي أولاً: يسمى هذا الأمر أمر طوارئ بتحديد أسعار الشقق والفنادق واللكوندات بمدينة ودمدنى ولاية الجزيرة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه..

ثانياً: يلتزم جميع أصحاب الشقق والفنادق واللكوندات بمدينة ودمدنى بالأسعار أدناه كحد أعلى للإيجار اليومي:

١/ شقق درجة أولى- غرفة وحمام بمبلغ ١٠،٠٠٠ جنيه شقه استديو بمبلغ ١٥،٠٠٠ جنيه شقه غرفتين بمبلغ ٢٥،٠٠٠ جنيه شقة ثلاث غرف بمبلغ ٣٠،٠٠٠ جنيه..

٢/شقق درجة ثانية- غرفة وحمام بمبلغ ٧،٠٠٠ جنيه شقه استديو بمبلغ١٠،٠٠٠ جنية شقه غرفتين بمبلغ ٢٠،٠٠٠ جنية شقه ثلاث غرف بمبلغ ٢٥،٠٠٠ جنيه..

٣/الفنادق- فندق ثلاثة نجوم بمبلغ ٣٠،٠٠٠ جنيه وفندق نجمتين بمبلغ ٢٠،٠٠٠ وفندق نجمه واحدة بمبلغ ١٥،٠٠٠ جنيه، ومبلغ ١٥٠٠ جنية للسرير لليلة الواحدة..

٤/ اللكوندات – غرفة بسررين بمبلغ ٣،٥٠٠ لليوم الواحد ويمنع منعا باتاً على جميع أصحاب الشقق المفروشة والفنادق واللكوندات الإيجار بما يزيد عن الأسعار أعلاه..

وعلى جميع أصحاب الشقق المفروشة والفنادق واللكوندات الاحتفاظ بصور من عقودات الإيجار أو الفواتير..

ثالثاً: العقوبات

كل من يخالف هذا الأمر بالزيادة عن الأسعار أعلاه أو المشاركة أو المعاونة أو الاتفاق أو التستر تطبق عليه العقوبات التالية:

السجن لمدة لاتزيد عن سنة أو الغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠،٠٠٠ جنيه فقط ولا تزيد عن ١٠٠٠،٠٠٠ جنيه أو الاثنين معاً..

وعلى الجهات المختصة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين