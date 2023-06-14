شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تذرف الدموع أمام المعبر المصري حزناً على الأوضاع في بلادها وتقول (نحن أغنى دولة لكن شعبها فقير)





أجرت إحدى الفضائيات المصرية مقابلة مع فتاة سودانية أثناء مغادرتها بلادها بسبب الحرب الدائرة نحو العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحدثت “سارة” التي وصفها المتابعون بالحسناء بآسى كبير بسبب الأوضاع التي تشهدها الخرطوم.

واضطرت “سارة” إلى ترك مدينتها وبيتها في العاصمة الخرطوم بعد انعدام سبل الحياة إضافة إلى انعدام الآمان بحثا عن الأمان في مصر بعدما فقدت بيتها وعملها في الخرطوم.

وقالت سارة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أن بلدها السودان من أغنى الدول ولكن شعبه فقير, وهم في انتظار أن ينصلح الحال وتعود لوطنها مجدداً.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين