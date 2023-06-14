شاهد بالفيديو.. خلاف حاد وتلاسن بين قائد بارز بالدعم السريع وإبنه وجمهور مواقع التواصل يتعاطف مع الإبن ويصف حديثه بكشف للحقائق





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال قوية بعد ساعات من نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع وقوع خلاف حاد بين قائد الدعم السريع بقطاع غرب دارفور بمدينة الجنينة العميد إدريس حسن وإبنه قام رواد مواقع التواصل دمج حديثهم في مقطع واحد.

الإبن وصف قيادات الدعم السريع بالفساد وأكد أن آل دقلو يريدون حكم السودان وإعادته لمربع الظلم والفساد مجدداً.

رد الأب العميد إدريس على إبنه قوي حيث وصفه بالتافه والعميل, كما قدم اعتذاره وآسفه الشديد لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وقائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين انحاز للإبن وتعاطف معه وأكد عدد من المعلقين أن حديث الإبن يعتبر كشف للحقائق.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين