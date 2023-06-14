شاهد بالصورة.. حسناء الفن السوداني أفراح عصام تثير اهتمام المتابعين بإطلالة أنيقة وتقول: (الله قادر يلم أهلنا..والله قادر يعيد وطنا..والله قادر يتم فرحنا)





عادت الفنانة السودانية الشابة أفراح عصام للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب عن السوشيال ميديا والتي اشتهرت بالظهور فيها والتدوين عبرها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاء ظهور الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني عبر صورة قامت بنشرها وظهرت من خلالها بإطلالة أنيقة.

وكتبت أفراح على الصورة التي قامت ببنشرها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وكتبت عليها: (الظروف الفرقتنا وجهجهتنا وضيعت ضحكات أهلنا وفرقت أصحاب صِبانا كلموها).

وتابعت تدوينتها التي تابعها محرر موقع النيلين وكلموها قولوا ليها : (الله قادر يلم أهلنا والله قادر يعيد وطنا والله قادر يتم فرحنا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين