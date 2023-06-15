القصة بدت لما شفت بقرتين لوشي – شاب يحكي





ما زالت قصص وحكايات السودانيين مع ويلات الحرب لا تنتهي، فقد استيقظ سكان السودان والعالم أجمع قبل شهرين بالضبط في 15 أبريل على دوي الانفجارات وأزيز الطائرات وأصوات الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة معلنة بداية حرب القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع.

ويقول الشاب “محمد.ح” في روايته لموقع “كوش نيوز” بأنه ف تلك الليلة التي سبقت بداية الحرب كان يسهر مع برنامج تلفزيوني على قناة سودانية، تتخلله بعض الفقرات الإعلانية، ومن ضمن الإعلانات كان مشاهدته لإعلان “لبن البقرتين” والذي تؤدي فيه الإعلامية آلاء المبارك “لوشي” أغنية بلحن جميل، وبعد نهاية البرنامج قال الشاب بأنه ذهب للبحث عن الإعلان على شبكات التواصل الاجتماعي وبدأ في تكرار مشاهدته عدة مرات، خاصة وأنه من متابعي ومعجبي “لوشي”، واستمر في ذلك إلى أن استسلم للنوم.

ويواصل الشاب حكايته لـ “كوش نيوز”: وما بين نائم ومستيقظ يقول بأنه سمع صوت والدته تقول له “ألحق يا محمد الحرب قامت .. الضرب شديد قوم ألحق”. ونهضت بسرعة وقبل أن انتقل معهم لمشاهدة التلفزيون دخلت على الفيسبوك لمعرفة ماذا حدث بالضبط، لأجد مازال إعلان “لوشي” مفتوحاً على الصفحة التي كنت أتابعها، لأقول في سرّي ” دا وقتو”، وانتقل منها بسرعة لمتابعة أخبار الحرب.

ويأمل السودانيون في وقف سريع لهذه الحرب، وعودة الاستقرار والسلام لربوع السودان الحبيب.