الكشف عن أسباب وفاة الكوميديان ونجم السوشيال ميديا السوداني “محسن دارية” داخل إحدى مستشفيات المملكة.. وهذا آخر ما قاله للممرض الذي كان يحاول إسعافه (رفع السبابة ونطق الشهادتين)





كشف مقربون من صانع المحتوى السوداني الذي رحل صباح اليوم الخميس محسن دارية عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الكوميديان المعروف داخل مواقع التواصل الاجتماعي كان قد رحل إثر أزمة قلبية مفاجئة بإحدى مستشفيات العاصمة السعودية الرياض.

وكتب أحد المتابعين والمقربين من الراحل: بخصوص الشهيد محسن داريا : تحدثت قبل قليل إلى الأخ مؤيد الفاتح وهو متواجد الآن بالمستشفى مع الجثمان لمتابعة إجراءات الدفن والتي ذات صلة بإصدار تصاريح للسفارة والشرطة والمقابر.

وتابع: ووفق ما نقله لي بعد حديثه مع الممرض الذي شهد اللحظات الأخيرة للشهيد محسن قال أنه قال له ( ما تتعب روحك أنا مودع ) و ورفع أصبعه السبابة ونطق الشهادتين.

وأضاف بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: وذكر الممرض ناصر أن سبب الوفاة كان نزيف مفاجيء في البطن مما أدى لتوقف القلب ، وغالبًا سيكون الدفن يوم غدًا الجمعة بعد صلاة العصر في جامع والدة الأمير فواز – مقابر المنصورية – طريق الحائر.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين