شاهد بالصورة.. الكشف عن المكان الذي كان يتواجد فيه القائد الميداني للدعم السريع أثناء مقابلته المثيرة مع قناة الجزيرة.. مكان في قلب العاصمة لا يتوقعه أحد





كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان عن المكان الذي أجرى من داخله القائد الميداني للدعم السريع مقابلته المثيرة مع قناة الجزيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اجتهد النشطاء لمعرفة المكان الذي كان يتواجد فيه القائد الميداني للدعم السريع المقدم الفاتح قرشي.

وأكد النشطاء أن المكان في وسط الخرطوم وتحديداً داخل السفارة العراقية بالخرطوم والتي تقع في قلب العاصمة الخرطوم, وأستنتجوا ذلك من خلال صورة العلمين السوداني والعراقي الموجودة خلف المقدم الفاتح قرشي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين