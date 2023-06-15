الفنانة هدى عربي تكتب عن مساوئ الحرب في السودان (طلعنا لا بنحب بعض لا حاجة)





كتبت الفنانة الشهيرة ونجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان هدى عربي تدوينة مثيرة على حسابها الرسمي والمتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خصصت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب تدوينتها للكتابة عن مساوئ الحرب الدائرة الآن في السودان.

وكتبت عربي : (من مساوئ الحرب غير الدمار المادي دمرت اخلاق الكتير غير تجار الأزمات البتمثلوا في اصحاب العقار واصحاب وسائل النقل والجواسيس والمخبرين المندسين في الاحياء وبين الناس ظهروا اصحاب الأحقاد الخاصة).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (ظهروا في دور وطنيين حباً في اكتساب شهرة وسعيا لالتفاف الناس حولهم يا جماعة حب الوطن دة زي حب الوالدين والاولاد ما بحتاج مزايدة وبفتكر دة احساس طبيعي وبجي وبظهر من غير ترتيب او تخطيط يعني مجرد ما وظفت احساس حب الوطن دة لتخوين غيرك انت كدة سقط عنك الاحساس البتحاول تظهره).

وختمت السلطانة تدوينتها قائلة: (غايتو الله المستعان وهاشتاقي براي “عيد بدون مليشيا” فترت من حبو بعض لانو طلعنا لا بنحب بعض لا حاجة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين